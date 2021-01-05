Школьникам Самарской области предложили рассказать о достопримечательностях своего региона

131

Всероссийский детско-юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны» запустил московский Музей Победы.

Для этого конкурсанты должны создать 2-3-минутные видеоролики о памятном месте своего города или села. Жюри ждет ярких и интересных историй о памятниках, мемориалах, местах боевой славы, музеях, усадьбах и т.д. Видеоряд должен быть снят на фоне достопримечательности.

Готовить ролики можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек. Работы принимаются в двух возрастных категориях 7–10 лет и 11–17 лет.

Работы финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, а также в социальных сетях Детского центра Музея Победы и партнеров конкурса. Для победителей конкурса проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».

Планируется, что церемония награждения состоится в Музее Победы. Дата и время будут объявлены дополнительно.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте Музея Победы .(https://victorymuseum.ru/ projects/onlayn-konkurs- istoriya-bolshoy-strany/).