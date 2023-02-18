Сергей Бурцев: «В Самарской области институт молодежного правительства достаточно эффективный»

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На заседании регионального молодежного правительства члены VI созыва представили самые яркие свои инициативы, отчитались о проделанной работе и поделились положительным опытом взаимодействия с профильными органами исполнительной власти.



«Молодежное правительство стало тем местом, где зарождаются очень интересные, порой нестандартные, но очень жизненные идеи, проекты, которые направлены на развитие региона», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.



«Клуб занятой молодежи», «Всероссийский конкурс студенческих экспериментов в космосе и стратосфере «Линия Кармана», «Инновационная психолого-педагогическая площадка для молодых учителей и выпускников педагогических специальностей «Учителя», «Шлюзовой культурный - не теряя связь с прошлым, меняем настоящее» - это далеко не полный перечень проектов, которые были презентованы членами молодежного правительства Самарской области.



В ходе заседания заместитель министра образования и науки Самарской области Сергей Бурцев отметил большую активность и инициативность молодежных министров и членов их команд.



«В Самарской области институт молодежного правительства достаточно эффективный. В первую очередь, это стало возможным благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и регионального Правительства. Ребята находятся в тесном взаимодействии с руководителями профильных ведомств. Их основная задача - донести взгляды молодежи на проблемы и вопросы, которые существуют в той или иной отрасли. И, конечно же, члены VI созыва эту функцию выполняют», - рассказал Сергей Бурцев, сообщает пресс-служба Департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: пресс-служба Департамента по делам молодежи минобрнауки СО