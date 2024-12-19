Семья из Самарской области стала победителем конкурса «Самая спортивная семья России»

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Министерство спорта Российской Федерации подвело итоги первого конкурса на звание самой спортивной семьи страны. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. Он направлен на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни.

Семья Александра и Светланы Суворовых из Самары стала лучшей в номинации «Активные участники», в которой соревновались семьи, регулярно принимающие участие в массовых спортивных мероприятиях.

Все члены семьи любят бег и участвуют в массовых забегах, в соревнованиях по трейлу и по спортивному туризму. Еще Светлана занимается судейством соревнований. Дочь Полина увлекается легкой атлетикой. Сын Роман занимается футболом в академии «Крыльев Советов». В этом году первоклассник Роман и пятиклассница Полина награждены знаками отличия комплекса ГТО в своих возрастных ступенях.

«Спорт для нас — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения. Но за каждой наградой стоит упорный труд, правильный настрой и титаническая сила воли», - подчеркивает Светлана Суворова.

Семья Суворовых была приглашена в Москву, где в здании Минспорта России состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Помимо номинации «Активные участники», определялись самые спортивные семьи в категориях «Семейная сборная», «Спортивная семья ГТО», «Семейные чемпионы», «Спортивная династия», «Спортивная традиция».

На церемонии награждения победителей поздравил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, воспитанник самарской школы фехтования, мастер спорта России.

«В завершении 2024 года, который Президент России объявил годом семьи, мы определили самые спортивные семьи нашей страны. Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки», - сказал министр.

В 2024 году конкурс «Самая спортивная семья России» проводился впервые и получил широкий отклик: было подано около 900 заявок из разных регионов страны. Самыми активными оказались жители Приволжского и Уральского федеральных округов. Министерство спорта РФ планирует сделать конкурс среди спортивных семей ежегодным.

Фото – Минспорт Самарской области и архив семьи Суворовых