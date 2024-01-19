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Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев самарцы назвали «мальчики/девочки»

19 января 2024 13:08
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Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев самарцы назвали «мальчики/девочки»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, горожане считают уместными, а какие — нет. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

«Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 60% самарцев. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (66 и 55% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги».

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (18% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 10%). Слово «коллеги» сердит лишь 8% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (10 и 7% соответственно). Чем старше горожане, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентов до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».

Теги: Опрос

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