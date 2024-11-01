Самарцы могут поддержать народного участкового региона

74

С 1 по 10 ноября проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2024». Самарскую область на федеральном уровне представляет участковый уполномоченный полиции из города Сызрани капитан полиции Александр Ильин.

Александр Дмитриевич с большим отрывом выиграл районный и региональный этапы конкурса и вышел в финал, где ему предстоит побороться за звание лучшего участкового России. Призываем всех жителей и гостей региона принять участие в голосовании и поддержать нашего земляка, ведь его победа зависит от каждого из нас!

Отдать свой голос за нашего земляка можно на сайте издательского дома «Комсомольская правда» путем авторизации в социальных сетях по ссылке https://www.kp.ru/media/984802/?participant=671b86e2fbee6d0007e952db&clckid=130c01e3