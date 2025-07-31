Самарцы рассказали, как борются с постотпускным стрессом

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане, а также представители предприятий и организаций из Самары.



Как самарцы борются с постотпускным стрессом? 28% возвращаются домой за 1—2 дня до выхода на работу, 19% в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 16% стараются выспаться и не перегружать себя. 9% горожан прибегают к успокоительным средствам.



Некоторые респонденты делятся своими способами адаптации: «Я стараюсь планировать отпуск так, чтобы выходить на работу в середине недели, а не в понедельник»; «Иногда я частично работаю в последние дни отпуска, чтобы уменьшить нагрузку после возвращения».



Женщины чаще мужчин предпочитают вернуться из отпуска заранее, а представители сильного пола чаще ничего не предпринимают. Мужчины также чаще утверждают, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими и полными сил.



Горожане старше 45 лет демонстрируют бо́льшую стрессоустойчивость к подобным ситуациям, чем те, кто моложе (43%). Среди молодежи до 35 лет не испытывают нервозности в первые дни после выхода из отпуска 34%, а среди участников опроса в возрасте от 35 до 45 лет — 33%. Борясь со стрессом, молодые сотрудники чаще выбирают простые задачи в первый день (24%), а среди работников от 35 до 45 лет больше тех, кто использует медикаментозные средства (12%).



Респонденты с заработком от 100 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше, не испытывают неприятных ощущений при выходе на работу (45%).



Что касается работодателей, то каждый второй считает, что специальная адаптация после отпуска не нужна, тогда как 4 из 10 придерживаются противоположного. Однако на практике только 2% компаний действительно проводят какие-либо адаптационные мероприятия для вернувшихся из отпуска сотрудников.





Время проведения: 23—28 июля 2025 года