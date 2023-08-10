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Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»

10 августа 2023 20:27
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самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»

С 19 по 20 августа 2023 года на площадке «Станкозавода» (ул. Куйбышева, 128/1) пройдёт «Креатив на Волге» — первый хакатон по развитию креативных индустрий в Самаре.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара.

Хакатон — это командное соревнование, в котором нужно за короткое время разработать решение бизнес-кейса или другой комплексной задачи.

«Креатив на Волге» соберет творческих профессионалов разных направлений, которые смогут предложить и протестировать свои самые смелые идеи, а впоследствии – воплотить их в жизнь. Участники вместе с кураторами и экспертами обсудят развитие креативных кластеров в регионе, определят, как креативный бизнес может повысить туристическую привлекательность Самары и сделать город точкой притяжения для современных, модных, требовательных путешественников, - рассказал генеральный директор компании-организатора хакатона Никита Петухов- Наши эксперты и члены жюри – предприниматели, урбанисты, директора по маркетингу ведущих компаний Самарской области и других регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга».

25 команд будут предлагать решения по пяти направлениям, или трекам (в команде не более 5 человек):

- привлечение туристов в креативные кластеры. Увеличение количества посетителей;

- создание концепции сувенирного магазина креативного предпринимательства родом из Самары;

- внедрение IT в улучшение гостевого опыта на территории кластеров города;

- развитие комьюнити резидентов креативных кластеров;

- образование в сфере креативных индустрий: креативный предприниматель.

К участию допускаются как уже сформированные команды и коллективы, так и индивидуальные участники, которым предложат подключиться к одной из команд в интересующем его треке.

По словам организаторов, в мероприятии могут принять участие как студенты, так и предприниматели, резиденты креативных кластеров, представители творческих профессий и просто активные горожане. Заявки принимаются до 4 августа 2023 на сайте https://kreativnavolge.ru/.

 

Кроме того, в рамках хакатона 20 августа с 15.00 до 19.00 пройдет открытый лекторий для всех желающих:

- дискуссия «Индустрия впечатлений: какие события формируют образ Самары и каких мероприятий не хватает городу»;

- лекция «Зачем Самаре нужен дизайн-код и каким он может быть».

Вход свободный, по предварительной регистрации. Подробнее о хакатоне можно узнать на официальном сайте https://kreativnavolge.ru/ или в телеграм-канале https://t.me/createonvolga. Также получить информацию можно, позвонив по телефону 8 (963) 915-19-98. Подключайтесь к обсуждению тем урбанистики и поиску новых подходов к туристическому облику Самары!

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