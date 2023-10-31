Самарцам представят дух времени в именах городских улиц

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Управлении Росреестра по Самарской области в рамках мероприятий, приуроченных к 15-летию ведомства, открылась выставка «Имена на карте России». В галерее Управления представлены интересные факты про наименования улиц, на которых расположены отделения ведомства.

У каждого объекта недвижимости есть свой адрес, название улицы, переулка или проспекта. Однако, если взглянуть на их названия с исторической точки зрения, то перед нами предстанет многослойная картина разных эпох. Расскажем о нескольких фактах исторической трансформации самарских улиц.

Изначально названия улиц легко переходили от одной к другой. Так, например, имя «Хлебная» носили улицы Некрасовская, Куйбышева, Молодогвардейская, Ленинградская, Студенческий переулок. Лишь после получения нашим городом статуса губернского центра повысилась адресная роль названий.

Меморативная (памятная) номинация улиц в честь кого-либо началась с увековечивания имени Пушкина. В Самаре в честь столетия поэта был заложен Пушкинский сквер. После революции 1917 года меморативный принцип стал основным. Названия улиц начали использоваться как индивидуальные и коллективные памятники революционерам, героям гражданской и Великой Отечественной войны, ударникам первых пятилеток, военачальникам, партийным деятелям, комсомольцам и пионерам-героям, строителям коммунизма. Такой принцип названий актуален и сегодня.

«У нашей губернии великая и значимая история. С течением времени, изменения и развитие касались абсолютно всех сфер жизни человека, это отражалось и в наименованиях улиц. В юбилейный год мы решили продемонстрировать, каким изменениям подвергались названия улиц, на которых находятся отделения регионального Росреестра», - говорит Татьяна Омельченко, заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области.

С выставкой можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/album-210717495_298708463