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Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год

3 сентября 2021 14:02
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Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год

Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год. К такому заключению по итогам проверки деятельности учреждения пришла областная Счетная палата. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности зоопарка за 2019, 2020 гг. и истекший период 2021 г. было выявлено множество нарушений.

Выяснилось, что размеры должностных окладов сотрудникам устанавливаются необоснованно, а трудовые договоры заключаются с соискателями, не соответствующими требованиям к квалификации работников культуры, искусств и кинематографии.

При продаже и обмене животных учреждением не анализируется информация об их средней продажной стоимости, в результате чего животных продавали по заниженной стоимости, а оценить равноценность сделок при мене живыми животными невозможно, пишет Волга Ньюс.

Также выявлены нарушения законодательства при осуществлении зоопарком закупок. А именно одноименные работы выполнялись одними и теми же подрядчиками, что не обеспечивало соблюдение принципа обеспечения конкуренции.

Выявлены нарушения законодательства по организации и ведению бюджетного учета, порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения и порядка отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества. Так, установлены факты нахождения на территории зоопарка неиспользуемых, неучтенных и незарегистрированных объектов основных средств. В зоопитомнике в пос. Формальный (Кинельский район) не обеспечена охрана имущества, в том числе занесенных в Красную книгу животных.

Также установлены нарушения требований законодательства к содержанию некоторых видов животных в части несоответствия размеров вольеров для удовлетворения потребностей животных в физической активности.

По итогам контрольного мероприятия в адрес ГБУ "Самарский зоологический парк" вынесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, направлены информационные письма в министерство культуры Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области, Государственную инспекцию труда в Самарской области.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.

Теги: В центре внимания зоопарк лицензия

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