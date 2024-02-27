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Самарский врач-невролог рассказал какие процессы происходят в головном мозге при употреблении психоактивных веществ

27 февраля 2024 14:26
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Что такое система вознаграждения человека? Как проявляются последствия воздействия наркотика?

Что такое система вознаграждения человека? Какие процессы происходят в головном мозге при употреблении психоактивных веществ? Как проявляются последствия воздействия наркотика?

Врач-невролог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, специалист центра лечения демиелинизирующих заболеваний Михаил Курапов:

"В головном мозге – нашем суперкомпьютере, состоящем из 80 миллиардов нервных клеток, – существует сложная система. Она помогает нам выбирать долгосрочные цели, ставить перед собой задачи и получать удовольствие от достигнутых результатов.

Пока наука знает не о всех этих зонах, но основными являются прилежащее ядро и ядро прозрачной перегородки. Они отвечают за упорство в достижении цели, за то, насколько мы счастливы, добившись результата, и насколько легко ставить следующие задачи. Это «система вознаграждения» - основной механизм, ведущий человека по жизни. Эта система работает за счёт выделения в мозге в строго определённых концентрациях нескольких химических веществ, основные из них: эндорфины, дофамин и серотонин.

Приём наркотиков – это быстрый и эффективный способ сломать в головном мозге основной механизм, ведущий человека по жизни – «систему вознаграждения».

Необходимо предупредить первый приём наркотика. Многие психоактивные вещества вызывают непреодолимое привыкание уже с первой дозы. Они грубо ломают систему вознаграждения человека, активируя сразу в десятки и сотни раз больше рецепторов к дофамину и эндорфинам в головном мозге, чем заложено природой.

Рецепторы перераздражаются и человек испытывает кратковременное удовольствие, но затем идёт расплата – рецепторы требуют всё большей и большей стимуляции. Наступает тревога, депрессия, телесные боли. Разрушаются ценности, исчезают любые желания, кроме поиска наркотика. Человек перестаёт любить, сострадать, теряет возможность получать удовольствие от чего бы то ни было, кроме наркотика".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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