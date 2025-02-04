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самарский Музей Модерна приглашает на лекцию "Повседневная жизнь 1930-х годов в СССР и г. Куйбышеве"
Самарский Музей Модерна приглашает на лекцию "Повседневная жизнь 1930-х годов в СССР и г. Куйбышеве"
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Самарский Музей Модерна приглашает на лекцию "Повседневная жизнь 1930-х годов в СССР и г. Куйбышеве"
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Самарский Музей Модерна приглашает на лекцию "Повседневная жизнь 1930-х годов в СССР и г. Куйбышеве"

4 февраля 2025 18:27
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самарский Музей Модерна приглашает на лекцию "Повседневная жизнь 1930-х годов в СССР и г. Куйбышеве"

В субботу, 8 февраля самарский Музей Модерна приглашает на лекцию "Повседневная жизнь 1930-х годов в СССР и г. Куйбышеве" журналистки и писательницы Маргариты Шиц (Москва). 12+

Лекция построена на историях из жизни героев новой книги М. Шиц и А. Кобеляцкого «Люди 1930-х годов. Культ и личности» (серия «XX век. Современники» издательства "Бослен"), которая вошла в топ продаж "Фаланстера" в декабре 2024 года!

В книге собраны свидетельства разных людей, отличающихся происхождением и профессией, возрастом и положением. Всего в книге 120 героев. И некоторые из них имеют отношение к нашему городу - Куйбышеву / Самаре. Есть среди них знаменитые властители умов, а есть и совсем неизвестные личности, все вместе их свидетельства складываются в пеструю мозаику этого трагического десятилетия.

Лекция проходит в рамках Выставки "Засушенному - верить" в Музее Модерна, после лекции состоится экскурсия по выставке. Также участников ждет розыгрыш экземпляра книги и автограф-сессия. Приглашаем!

Начало: в 14.00
Общая продолжительность (лекция и экскурсия): около 2 часов
Билет: 200

Теги: Мероприятия

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