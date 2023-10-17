Самарский Исторический парк приглашает желающих на мастер-класс по ручному ткачеству «Текстильная брошь»

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Желаюших приглашают 21 октября в 14:00 посетить мастер-класс от Дины Ковалевой по ручному ткачеству «Текстильная брошь».



Ковалева Дина Сергеевна - художник изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художник-декоратор, участница международных, всероссийских, зональных и областных выставок, пленэров, симпозиумов, а также многочисленных персональных выставок;



Текстильная брошь выполняется на раме, используя натуральные и синтетические нити, также используются дополнительные материалы – подкладка, внутренний каркас.



Все материалы предоставляются на мастер-классе.

Стоимость участия:

600 р. с человека;

Группа от 3 человек;

Возраст: 12+

Запись по тел: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Фото: freepik.com