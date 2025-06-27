Самарский Исторический парк приглашает всех желающих на летние мероприятия

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Программа мероприятий на лето. 6+

ЛЕТО продолжается, и мы приглашаем вас провести его вместе с Историческим парком «Россия – моя история»!

В ИЮЛЕ и АВГУСТЕ вас ждут выставки, квесты, мастер-классы и особые мероприятия к памятным датам.

Все мероприятия бесплатные - требуется только предварительная запись.

ИЮЛЬ

8 июля 2025 г. - «День семьи, любви и верности» (6+)

15.00 - квест «По тропам любви», тематическая викторина. Интерактивная игра по экспозициям Парка, направленная на сплочение семьи.

12 июля / 19 июля Бесплатные экскурсии (6+)

12.00 – «Наши славные Победы»

14.00 – «Самара от крепости до губернии»

16 июля – 16.00 - День этнографа (6+) – вечерка от "Фольклорной деревни Берестечко и клуба традиционной культуры "Изба". Вас ждут традиционные пляски и игры.

26 июля – «День крещения Руси» (6+)

12.00 – лекция и викторина «Крещение Руси»

13.00 – экскурсия «Рюриковичи»

С 1 по 12 июля 2025 года в Историческом парке «Россия-Моя история» будет проходить фотовыставка «Мой Герой, Моя Вера, Надежда…».

Выставка представлена портретами портреты 29 военнослужащих Самарской области, погибших при защите Отечества и выполнении воинского долга в рамках проведения Специальной военной операции.

АВГУСТ

1 августа – «День железнодорожника» (6+)

12.00 – тематическая викторина «Железный путь России»

12.30 – экскурсия «Самара от крепости от крепости до губернии»

14.30 – экскурсия «Романовы»

2 августа - «По секрету всему свету» (6 +) - инклюзивное мероприятие

12.00 – мастер-класс «Строим русскую крепость»

13.00 – экс «Самара от крепости до губернии»

16 августа – День всероссийского общества инвалидов (6 +) - инклюзивное мероприятие

12.00 – экскурсия «Древняя история оживает»

13.00 – мастер – класс «Строим русскую крепость»

23 августа – День государственного флага в Российской Федерации (6 +)

12.00 – мастер-класс «Создай герб своей семьи»

13.00 – экскурсия «Про флаг корону и не только…»

Также напоминаем, что вход в обновленную экспозицию РОМАНОВЫ для всех категорий – БЕСПЛАТНЫЙ!!! 21 июля – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ!

Предварительная запись по тел: 250-01-32, 250-01-52

Исторический парк «Россия — моя история»

ул. Красноармейская, 131, З этаж (ТК «Гудок»).

Фото предоставлено Историческим парком Самары