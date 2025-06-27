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Самарский Исторический парк приглашает всех желающих на летние мероприятия

27 июня 2025 14:52
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Программа мероприятий на лето.

Программа мероприятий на лето. 6+

ЛЕТО продолжается, и мы приглашаем вас провести его вместе с Историческим парком «Россия – моя история»!

В ИЮЛЕ и АВГУСТЕ вас ждут выставки, квесты, мастер-классы и особые мероприятия к памятным датам.
Все мероприятия бесплатные - требуется только предварительная запись.
ИЮЛЬ
8 июля 2025 г. - «День семьи, любви и верности» (6+) 
15.00 - квест «По тропам любви», тематическая викторина. Интерактивная игра по экспозициям Парка, направленная на сплочение семьи.

12 июля / 19 июля Бесплатные экскурсии (6+)
12.00 – «Наши славные Победы» 
14.00 – «Самара от крепости до губернии» 

16 июля – 16.00 - День этнографа (6+) – вечерка от "Фольклорной деревни Берестечко и клуба традиционной культуры "Изба". Вас ждут традиционные пляски и игры.

26 июля – «День крещения Руси» (6+)
12.00 – лекция и викторина «Крещение Руси»
13.00 – экскурсия «Рюриковичи» 

С 1 по 12 июля 2025 года в Историческом парке «Россия-Моя история» будет проходить фотовыставка «Мой Герой, Моя Вера, Надежда…».
 Выставка представлена портретами портреты 29 военнослужащих Самарской области, погибших при защите Отечества и выполнении воинского долга в рамках проведения Специальной военной операции.

АВГУСТ
1 августа – «День железнодорожника» (6+)
12.00 – тематическая викторина «Железный путь России»
12.30 – экскурсия «Самара от крепости от крепости до губернии» 
14.30 – экскурсия «Романовы» 

2 августа - «По секрету всему свету» (6 +) - инклюзивное мероприятие
12.00 – мастер-класс «Строим русскую крепость» 
13.00 – экс «Самара от крепости до губернии» 

16 августа – День всероссийского общества инвалидов (6 +) - инклюзивное мероприятие
12.00 – экскурсия «Древняя история оживает» 
13.00 – мастер – класс «Строим русскую крепость» 

23 августа – День государственного флага в Российской Федерации (6 +)
12.00 – мастер-класс «Создай герб своей семьи» 
13.00 – экскурсия «Про флаг корону и не только…» 
Также напоминаем, что вход в обновленную экспозицию РОМАНОВЫ для всех категорий – БЕСПЛАТНЫЙ!!! 21 июля – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ!
Предварительная запись по тел: 250-01-32, 250-01-52
Исторический парк «Россия — моя история»
ул. Красноармейская, 131, З этаж (ТК «Гудок»).

 

Фото предоставлено Историческим парком Самары

Теги: Самара

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