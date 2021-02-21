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Самарские полицейские провели для школьников профилактическую акцию «Пятерка от ГИБДД»
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Самарские полицейские провели для школьников профилактическую акцию «Пятерка от ГИБДД»

21 февраля 2021 16:49
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Для проверки знаний дорожной грамотности полицейские встречали следующих на учебу ребят и проводили с ними краткий ликбез. 

Система оценки в школе – неотъемлемый элемент образовательного процесса, а определением отличного уровня знаний, была и остается – «пятерка».

Для того, чтобы обратить внимание школьников на соблюдение мер личной безопасности при переходе проезжей части, сотрудники региональной Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию «Пятерка от ГИБДД».

Первыми к мероприятию присоединились сотрудники Госавтоинспекции города Самары. Местом встречи с детьми стала школа №37, расположенная недалеко от городской магистрали.  

Для проверки знаний дорожной грамотности полицейские встречали следующих на учебу ребят и проводили с ними краткий ликбез.   

Школьникам, продемонстрировавшим отличные знания ПДД, правоохранители вручали символичные «пятерки» в виде сувенирных магнитов и световозвращающие брелоки.

Ребята благодарили сотрудников ГИБДД за подарки, наперебой обещая всегда неукоснительно следовать правилам безопасного поведения.

Данная акция будет продолжена во всех городах и районах области, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области

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Комментарии

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