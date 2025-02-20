Самарские промышленники вновь участвуют во Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

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Прием заявок для участия в конкурсе «Молодой промышленник года» продлен до 28 февраля. Сейчас на IV Всероссийскую премию «Молодой промышленник года» поступили заявки из большинства регионов России. Самарскую область представляют восемь молодых промышленников из ООО «Ассоциация СИП», ООО «Станкостроительная компания СТАРК», ООО «Волжский светотехнический завод Луч», ООО «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА», ООО ПО «ПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «Тесвел», АО «Смартс», ООО «Самарский завод Энергия», ООО «Самарский завод «Энергия».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает, что индустриальный рост является одним из ключевых направлений развития региона, особенно в условиях экономических санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка.

«Участие в Премии «Молодой промышленник года» для меня - возможность показать, что молодые руководители способны предлагать смелые решения, реализовывать амбициозные проекты и двигать промышленность вперед. Я жду вдохновляющих встреч с коллегами, экспертной оценки своих достижений и, конечно, новых горизонтов для роста. Уверен, что такой опыт станет важным шагом в карьере и вкладом в развитие нашей компании и отрасли в целом. Вместе мы укрепляем технологический суверенитет страны, и я рад быть частью этого процесса», - делится своими ожиданиями главный инженер компании «Тесвел» Александр Родькин.

Участники от Самарской области регулярно входят в ТОП 100 Премии. Анализируя заявки прошлых лет, организаторы конкурса отметили, что важными критериями конкурсного отбора являются не столько годовой оборот и полученная прибыль, а прежде всего, решения, которые привели к успеху: оптимизация бизнес-процессов, цифровизация, социальные программы, обучение команды.

Победители получат не только денежные призы и членство в Клубе молодых промышленников, но и возможность участвовать в стажировках «Федеральная практика» Минпромторга России. Они смогут презентовать свои проекты на встречах с руководителями органов власти.

«Интерес к конкурсу за 4 года только возрастает. Это показатель вовлечения молодежи в промышленность и дальнейшее развитие потенциала Самарской области. Премия «Молодой промышленник года» не только способствует признанию заслуг молодых лидеров, но и создаёт платформу для обмена опытом и внедрения новых идей в нашу промышленность», – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

До 28 февраля 2025 года подать заявку можно через сайт https://mprom.site или обратившись в Минпромторг Самарской области по е-mail: minprom@samregion.ru.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области