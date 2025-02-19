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Самарские дизайнеры могут принять участие в Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды

19 февраля 2025 16:48
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Открылся прием заявок на участие в конкурсе «На крыльях», который проводит фонд «Защитники Отечества».

Открылся прием заявок на участие в конкурсе «На крыльях», который проводит фонд «Защитники Отечества».

Международный конкурс «На крыльях» призван содействовать развитию адаптивной моды, поиску новых идей и технологий в области дизайна одежды для людей с инвалидностью, а также повышению качества такой одежды.  Он объединит как людей, создающих одежду: модельеров, дизайнеров, представителей предприятий по пошиву одежды, так и тех, для кого она предназначена – ветеранов СВО, людей с инвалидностью. Обмен мнениями, позволит создавать не только стильную одежду, но и удобную для нужд людей с ОВЗ.

Проект поможет людям с особыми потребностями реализовать знания, навыки и профессионализм, почувствовать востребованность и уверенность в завтрашнем дне. Благодаря современной одежде и стильным образам им будет легче адаптироваться к новым условиям и стать частью рабочего коллектива.  

«После возвращения к мирной жизни наши защитники хотят быть активными, а также хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в специальной одежде с учетом особенностей их состояния. Поэтому проект «На крыльях», в основе которого лежат идеи равенства и заботы о героях СВО, очень востребован для адаптации и социализации наших защитников. Мы намерены развивать проект и дальше, чтобы предприятия по производству одежды появились в каждом регионе, и ветераны из отдаленных населенных пунктов имели возможность приобрести для себя удобные модели», – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Конкурс «На крыльях» международный, что позволит специалистам из разных стран обмениваться опытом в поддержке людей с инвалидностью. В проекте уже участвуют представители Пакистана, Индии, Бразилии и других стран – партнеров Российской Федерации.

Подать заявку на конкурс могут модельеры, дизайнеры и производители, создающие адаптивную одежду для людей с ОВЗ и учитывающие специфические потребности пользователей, студенты средних и высших профессиональных учреждений, занимающиеся разработкой и производством адаптивной одежды. Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте проекта до 30 марта.

Претенденты будут состязаться в семи номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Мирный образ защитника Отечества», «Старшее поколение», «Торжество», «Повседневный комфорт» и «Национальный костюм».

Ключевые мероприятия конкурса «На крыльях» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025, а 18 июня состоится показ, в котором примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей.

 

Фото:   организаторы конкурса

 

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