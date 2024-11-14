Самарская область вошла в топ-30 по числу участников VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

172

Подведены итоги регистрационной кампании VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За 48 дней заявки на участие подали более 185 тысяч человек, 1 961 из них – студенты вузов Самарской области. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Регистрация стартовала 26 сентября и продлилась по 12 ноября. За это время заявки подали 185 610 уникальных участников, представляющих 1 059 российских вузов и филиалов из всех 89 регионов страны. Студентам было доступно 10 укрупненных групп, включающих 71 дисциплину, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны. Олимпиада «Я – профессионал» ежегодно объединяет самых талантливых и активных студентов страны и делает профессионализм ценностью.

«Платформа «Россия – страна возможностей» поддерживает талантливых россиян в их профессиональном и личностном развитии и создает социальные лифты для всех граждан. Жители Самарской области регулярно присоединяются к нашим проектам, чтобы реализовать свой потенциал и стать еще ближе к мечте. В числе активных участников – студенты, которые традиционно присоединяются к олимпиаде «Я – профессионал» и формируют кадровый резерв России. В VIII сезоне поступили заявки от обучающихся 23 вузов и филиалов региона. Самыми активными стали представители Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (492 участника), Самарского государственного технического университета (394) и Приволжского государственного университета путей сообщения (246)», – сообщил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара отметила, что Самарская область ежегодно проявляет высокий интерес к олимпиаде.

«В экосистему «Я – профессионал» ежегодно вступают студенты со всей России, которые не боятся заявить о себе, готовы доказать свою конкурентоспособность и начать карьеру у лучших работодателей страны. И молодежь Самарской области неизменно показывает высокий результат: число уникальных участников составило 1961, а наиболее востребованными направлениями стали: «Программирование и информационные технологии», «Экономика» и «Искусственный интеллект». Следующий рубеж – отборочный этап, который станет для ребят важным шагом на пути к профессиональному росту, позволит продемонстрировать свои способности и внести вклад в развитие выбранной отрасли», – отмечает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

В VIII сезоне проект предоставляет своим участникам широкий спектр продуктов и услуг по карьерной поддержке: индивидуальные и групповые карьерные консультации, советы, гайды и рекомендации по профессиональному становлению, экскурсии на производства и в офисы более чем 700 ведущих российских компаний, знакомство с работодателями на образовательных форумах и школах проекта, а также возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров олимпиады.

Нововведением VIII сезона стало предоставление доступа к карьерному порталу олимпиады участникам отборочного этапа. Ранее возможность откликнуться на вакансии от ведущих работодателей страны была открыта только для дипломантов и участников заключительного этапа с ненулевым результатом. Теперь каждый студент, заинтересованный в профессиональном развитии, сможет попробовать свои силы на стажировках у более чем 700 компаний – отраслевых лидеров.

С 15 ноября по 1 декабря состоится отборочный этап VIII сезона олимпиады, участие в котором позволит студентам оценить уровень своих знаний и навыков, познакомиться с заданиями и попробовать свои силы в решении задач, разработанных представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.