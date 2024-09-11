Самарская область вошла в ТОП-20 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»

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Подведены итоги заявочной кампании II Всероссийских педагогических чтений» – проекта, проводимого Всероссийским конкурсом «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои педагогические практики на II Всероссийских педагогических чтениях представили 34 педагога из Самарской области. Проект проходит при поддержке Минобрнауки России.

Всероссийские педагогические чтения проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны, а также расширения авторских практик в сфере науки и образования. Проект направлен на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова рассказала: «Всероссийские педагогические чтения – уникальная возможность для педагогов и профессорско-преподавательского состава учебных организаций предложить свои педагогические инициативы, учитывая особенности территорий, на которых они проживают. Предлагаемые инициативы позволят интегрировать и реализовывать эффективные образовательные программы с учетом не только культурных особенностей, исторического наследия своего региона, но и особой любви к своей малой родине. Конкурс позволит чуть по-новому взглянуть на образовательный процесс и расширить форматы технологий обучения. Мы уверены, что вовлечение молодых ученых и инициативных педагогов в такие проекты повысит интерес к участию в научной деятельности и престиж профессии учителя. А работа в таком сообществе, обмен опытом и знаниями, возможно, позволит нам увидеть новые уже совместные, командные проекты».

По итогам заявочной кампании, которая продлилась с 23 мая по 9 сентября, педагоги из всех регионов России отправили заявки на участие по семи ключевым направлениям: «Культурный код моей страны», «Семья: преемственность, ценности и смыслы», «Изучаю мир», «Технологии будущего», «Здоровая нация», «Я и Мы – позиция», «Профессия – Учитель. Призвание – Наставник».

«Платформа «Россия – страна возможностей» подчеркивает значимость и роль наставников – учителей как начинающих, так и профессионалов своего дела. Важно, что в этом году мы получили 2305 заявок, что примерно на четверть больше, чем в прошлом году. В 2024 год в Год семьи, лидером по числу заявок стало направление: «Семья: преемственность, ценности и смыслы», направленное на сохранение исторической памяти, укрепление семейных связей и развитие семейного творчества. Надеемся, все полученные педагогические практики помогут подготовить новое поколение талантливых педагогов и сформируют культуру межпоколенческого взаимодействия. С нетерпением ждем начала экспертизы и выражаем глубокую благодарность всем участникам», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всероссийские педагогические чтения выступят открытой, «живой» площадкой для профессионального гражданского диалога представителей органов государственной власти, экспертного и научного сообществ и инициативной молодежи.

Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» проводятся при поддержке Российского государственного гуманитарного университета. Университет выступает площадкой для организации работы дирекции проекта. Представители РГГУ примут участие в деловой программе и открытом диалоге с участниками чтений.

«Идея Всероссийских педагогических чтений заключается в создании возможности

для обсуждения и анализа вызовов и тенденций современного образования, в оценке методик и технологий социально-педагогической деятельности, лучших образовательных практик, ответов на краеугольные вопросы педагогической общественности. Важно отметить, что методики опытных педагогов будут масштабированы, и это станет настоящим кладезем знаний, который будет полезен для молодых и начинающих педагогов», – прокомментировал проректор по управлению имущественным комплексом и проектной деятельности РГГУ Дмитрий Бобров.

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал: «Всероссийские педагогические чтения успешно завершили прием заявок, что говорит о большом интересе к данному проекту. Мы рады видеть, что педагогическая общественность еще до проведения очного мероприятия активно делится своим опытом и участвует в дискуссиях в рамках проведения образовательных встреч с экспертами. В ноябре авторы практик будут приглашены в столицу нашей страны, здесь их ждет насыщенная трёхдневная образовательная и просветительская программа в знаковых для педагогического сообщества местах».

II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» пройдут в гибридном формате в ноябре 2024 года в Москве и будут приурочены ко Дню народного единства. Участники, не прошедшие на мероприятие в очном формате, смогут посмотреть трансляцию ключевых мероприятий в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Уникальные педагогические практики авторов из разных регионов России будут включены в «живую» педагогическую энциклопедию.