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Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству отправленных заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

14 февраля 2024 14:28
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В конкурсе российских брендов «Знай наших» участвует почти 200 самарских компаний. Местные производители отметились во всех номинациях.

В конкурсе российских брендов «Знай наших» участвует почти 200 самарских компаний. Местные производители отметились во всех номинациях.

Продовольственные товары представляют фермерский сыр «Иоганесфельд», десерты без сахара  FitnesShock, амарантовый хлеб Food with Love, молочные продукты из сел Домашкино и Пестравка, мясная заморозка «Элитные полуфабрикаты», пироги от «Пирогини» и другие бренды.

Среди потребительских товаров – косметика Clover, Blagovkus, Сhupsi, MakeupNova, деревяные роботы Robodelkin, детский текстиль «Bambini Love», игрушки ГринПласт, витамины и БАДы «Ё|Завод», манекены Iminera и так далее.

На номинацию «Информационные технологии» подали заявки учебный центр «Приоритет Да Винчи», команда разработчиков «Интеллект Софт», разработчики программ «ШАТЛ ТСплюс», сервис M-Y.SU, ИТ-компания Haulmont и другие.

В номинации «Высокие технологии» представлены: инновационный производитель интерактивного мультимедийного оборудования и систем самообслуживания «Просигма», производство импортозамещающих медицинских изделий НаСК, почвообрабатывающее оборудование «Волгаагромаш», фитолампы «Зеленый дом» и другие.

В номинацию «Креативные индустрии» - студия «Ваяло», деловые подарки LEGRODEKO, одежда с авторскими принтами художника Yanik_art, танцевальное шоу Belle Art, обувь из натуральной кожи ручной работы MNAZAKANOV, бренд Volga Mama и другие.

Всего на конкурс поступило более 12 тысяч заявок от брендов со всей страны. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Конкурс проводится уже во второй раз, запущен он был по поручению Президента Владимира Путина в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Организаторами выступают АСИ и Фонд Росконгресс при участии ВЭБ.РФ. Для молодых брендов это возможность заявить о себе на широкую аудиторию, рассказать о своих продуктах и завоевать доверие потребителей.

«Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло до 31%, - отметил Владимир Путин. - Нужно способствовать продвижению региональных брендов. В каждом регионе должна появится своя программа по поддержке малых и средних предпринимателей».

Победители конкурса получат поддержку в продвижении своих товаров и услуг на маркетплейсах, а также масштабную рекламу своего бренда. Кроме этого, будут и другие бонусы: обучение персонала, встреча с высшим руководством страны.

Бренды-финалисты прошлого года - 1 250 - были включены в базы поставщиков торговых сетей и маркетплейсов, а 30 компаний-победителей получили полный пакет заявленных преференций.

 

Изображение от Freepik

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