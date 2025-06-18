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Самарская область входит в топ-3 по средней площади продающихся частных домов

18 июня 2025 10:37
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Самарская область входит в топ-3 по средней площади продающихся частных домов

Средняя площадь выставленного на продажу частного дома в Самарской области в мае составила 124 квадратных метра — это один из самых высоких показателей среди регионов с городами-миллионниками. При средней стоимости 8,6 млн рублей регион предлагает просторные дома по ценам ниже, чем в Подмосковье, Ленобласти, Татарстане и Краснодарском крае. Яндекс Недвижимость проанализировала, как изменились цены на частные дома в регионе и других субъектах РФ с городами-миллионниками.

По данным Яндекс Недвижимости, медианная стоимость частных домов в регионах с городами-миллионниками за год выросла на 12,4%. В Самарской области рост составил 22,4%, при этом за последний месяц количество предложений снизилось на 1,2%, а цена квадратного метра показала стагнацию (-0,3%).

Средняя стоимость квадратного метра частного дома в области достигла 65 000 рублей, что на 14,8% выше, чем год назад. По средней площади продающихся домов регион уступает только Подмосковью и Ленобласти.

«В Самарской области при относительно умеренных ценах за квадратный метр предлагаются одни из самых просторных домов в стране. За последний год средняя площадь выставленных на продажу домов увеличилась почти на 10 кв.м», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, на рынке частных домов в регионах с городами-миллионниками лидером по количеству предложений является Краснодарский край — на него приходится 38,1% всех объявлений. На втором месте Московский регион с долей 22,5%, на третьем — Ростовская область (14,4%).

Самые высокие медианные цены за квадратный метр зафиксированы в:

  • Москве и Московской области (115 тыс. рублей)
  • Краснодарском крае (96 тыс. рублей)
  • Санкт-Петербурге и Ленинградской области (88 тыс. рублей)

Самые доступные медианные цены за квадратный метр среди регионов с городами-миллионниками:

  • Пермский край (51 тыс. рублей)
  • Волгоградская область (51 тыс. рублей)
  • Омская область (54 тыс. рублей)

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