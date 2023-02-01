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Для ребят, заинтересованных в открытии своего дела, и молодых предпринимателей Самарской области будут проходить очные мероприятия проектов программы.
Самарская область стала пилотным регионом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства
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Самарская область стала пилотным регионом Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства

1 февраля 2023 16:59
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Для ребят, заинтересованных в открытии своего дела, и молодых предпринимателей Самарской области будут проходить очные мероприятия проектов программы.

Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес расширяет географию присутствия. Количество пилотных регионов программы увеличилось с 37 до 65. Развитие партнёрской сети поможет через региональных операторов напрямую выстраивать коммуникацию с местной молодёжью.

Для ребят, заинтересованных в открытии своего дела, и молодых предпринимателей Самарской области будут проходить очные мероприятия проектов программы, которые  предполагают несколько направлений развития, что позволяет учесть интересы и уровень знаний в бизнес-сфере каждого участника.

«Для молодёжи новых регионов включение в программу даёт несколько преимуществ. Мероприятия, где можно выступить экспертом и спикером, будут проходить на «родных» площадках, появится возможность проводить региональные события с помощью и за счёт федеральной программы. Также эксперты и предприниматели региона будут в первую очередь приглашаться к участию в проекты Росмолодёжь.Бизнес. Всё это будет способствовать формированию местного молодёжного предпринимательского сообщества и вовлечению инициативной молодёжи в бизнес-сферу», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

По данным Росмолодёжь.Бизнес, по итогам 2022 года в мероприятия программы было вовлечено более 77 тысяч человек из 89 регионов Российской Федерации. Среди ключевых направлений работы не только рост заинтересованности молодёжи в предпринимательстве, но и прокачка бизнес-компетенций, которые повышают финансовую грамотность и расширяют кругозор.

Флагманским проектом программы, объединяющим молодых предпринимателей от 14 до 35 лет, является Клуб молодых предпринимателей. Он создан для тех, кто стремится масштабировать свою компанию и вывести её на новый уровень. В этом году запланировано проведение порядка 200 встреч в 65 регионах России. Помимо этого, участники Клуба смогут посетить крупные международные экономические форумы, попасть на закрытые встречи с лидерами общественного мнения, включиться в состав делегации Росмолодёжи в бизнес-миссиях по России и СНГ.

А вот проект «Бизнес.Поколение» специально создан под запросы молодёжи, заинтересованной в предпринимательстве. На первом этапе здесь участники приобретают базовые бизнес-навыки, на втором – готовят бизнес-план, дорабатывают его с наставником и в итоге «защищаются» перед экспертами.

Привлечь инвестиции для реализации своего проекта можно в «Инвестиционных сессиях». Это площадка для продвижения бизнес-идей и стартапов, где в финале очного этапа ребята на итоговом питчинге презентуют свои проекты перед действующими инвесторами.

Особое внимание уделяется школьникам и студентам. Специально для них запущен проект «День с предпринимателем». Ребята лично знакомятся с успешным предпринимателем своего региона, посещают его производство или компанию. Из первых уст они получают ответы на волнующие их вопросы: с чего начать, как выбрать нишу, какие подводные камни могут их ждать.

Всероссийский конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» является ключевым мероприятием для молодёжного предпринимательского сообщества. Участие в конкурсе – реальный шанс заявить о себе, получить поддержку своего бизнеса и найти новых партнёров.

Особое внимание в Год педагога и наставника направлено на проект «Мастерская наставников». Его участники сформировали первое в России профессиональное сообщество наставников для молодых предпринимателей, сообщает пресс-служба Росмолодёжь.Бизнес.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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