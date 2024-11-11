С начала года в Роскадастр Самарской области поступило почти три тысячи обращений граждан

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За десять месяцев текущего года в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области поступило на рассмотрение почти три тысячи обращений. Чаще всего заявители обращались посредством платформы обратной связи и через Ведомственные центры телефонного обслуживания (ВЦТО).

Больше всего запросов специалистам регионального Роскадастра поступило с помощью платформы обратной связи от авторизованных пользователей портала Госуслуги. Таких обращений рассмотрено на 80 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В рамках взаимодействия с ВЦТО рассмотрено чуть более 500 обращений.

В соответствии с тематикой поступившие обращения можно разделить на три группы:

– вопросы оценки объектов недвижимости составили 60% от общего числа обращений. Всего за десять месяцев 2024 года поступило 1143 обращения;

– вопросы актуализации сведений ЕГРН – 646 обращений;

– вопросы рассмотрения технических ошибок в сведениях ЕГРН – 520 запросов.

Подать обращение в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области можно следующими способами:

- посредством сервиса платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на сайте kadastr.ru, в разделе Обратная связь/обращение онлайн, заполнив прилагаемую форму;

- на адрес электронной почты filial@63.kadastr.ru

- почтовым отправлением по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 25а, корпус 1

Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области