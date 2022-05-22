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Россияне, выбирая, куда съездить в отпуск летом, стали чаще засматриваться на "советские" курорты

22 мая 2022 13:52
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Россияне, выбирая, куда съездить в отпуск летом, стали чаще засматриваться на "советские" курорты.

Это Минеральные Воды, Сочи, Грузия. В то же время высоким спросом традиционно могут похвастаться Москва, Санкт-Петербург и Турция, рассказали РИА Новости в пресс-службе одного из сервисов поездок и путешествий.

"Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных – 13%. Год назад доля зарубежных направлений была около 4%. Средний чек за авиабилет по России равен 8,8 тысячи рублей в одну сторону, а за билет в страны ближнего зарубежья платят в среднем 15 тысяч рублей", – выяснили специалисты, изучив данные об авиабилетах, оформленных для перелета с 1 мая по 31 августа. Согласно исследованию, среди зарубежных направлений "популярны страны ближнего зарубежья: Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан". Также в топ-10 по спросу входят Турция, Израиль и Грузия.

В свою очередь среди российских направлений, по данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются Москва – 18,2% бронирований, Сочи – 10,8%, Санкт-Петербург – 10,2%, Минеральные Воды – 3,4% и Калининград – 3%. Также популярны Махачкала, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Казань и Самара. "В топ-20 по бронированиям на лето входят Иркутск, Сургут, Мурманск, Омск, Челябинск, Волгоград и Владивосток. Если южные аэропорты, которые приостановили работу, откроются, можно ожидать, что топ-20 скорректируется, и летом в него войдут Краснодар, Геленджик, Анапа и Ростов-на-Дону", – пояснили в "Туту.ру".

Наибольшей популярностью у москвичей, которые купили авиабилеты на май и лето, пользуются Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Махачкала. Также в топ-10 авианаправлений с вылетом из столицы входят Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Самара и Мурманск. У путешественников из Санкт-Петербурга в топе перелеты в Москву, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Уфу, Мурманск и Екатеринбург.

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