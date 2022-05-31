Росгвардейцы стали гостями Всеармейского творческого конкурса, стартовавшего в Самаре

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В Самарской области стартовал восьмой Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски. Церемония открытия состоялась на второй очереди Самарской набережной у памятника Григорию Засекину. В областном центре собрались ансамбли со всех военных округов страны, творческие коллективы Северного, Черноморского и Балтийского флотов, а также железнодорожных, Воздушно-космических, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения.

Росгвардию на столь престижном музыкальном турнире представляет ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии.

– География фестиваля крайне представительная, буквально, от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Североморска. Выступать на данном конкурсе престижно и почетно. И мы тщательно готовились к этому выступлению. Зрителей ждут замечательные номера, и по хореографии, и по вокалу, и по инструментальной музыке. Это большой праздник, потому что все ансамбли съезжаются и делятся опытом. Это вдохновение и сплочение, - сказал начальник ансамбля песни и пляски Приволжского округа Росгвардии подполковник Алексей Косых.

Ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии примет участие в отборочном этапе конкурса "Армия культуры", который пройдет 30 и 31 мая в Доме офицеров. Финал "Армии культуры" откроет «Армейские международные игры — 2022». Всего же в мероприятии принимает участие свыше 600 артистов.