Психологи ИК-28 Самарской области при работе с осужденными используют песочную терапию

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В этом исправительном учреждении содержатся осужденные женщины. Для тех, кто злостно нарушает режим содержания, предусмотрены строгие условия.

Поэтому пенитенциарные психологи постоянно используют новые методы для исправления такой категории осужденных. Один из них – песочная терапия.

Механизм действия песочной терапии основан на активации жизненных ресурсов, снятия эмоционального напряжения. Технология заключается в рисовании песком, лепка фигур из кинетического песка.

В процессе игры с песком осужденная обращается к своему внутреннему «Я», находит ответы на свои вопросы, учится эффективно взаимодействовать с окружающими.

Как сказала начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова, песочная арт-терапия используется в сочетании с другими методами работы: сказкотерапией, психодрамой, телесно-ориентированной терапией, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области