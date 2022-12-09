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Приём заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области продлён

9 декабря 2022 18:24
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Ещё на неделю – до 15 декабря.

Один из самых престижных региональных профессиональных конкурсов традиционно вызывает большой интерес среди журналистов. Процесс отбора материалов для конкурса всегда сопряжён у авторов с вопросом: «Какая работа достойнее?». Разделяя желание творческих коллективов выбрать самый лучший материал для участия в конкурсе, организаторы приняли решение поддержать многочисленные обращения журналистов о продлении срока подачи заявок ещё на неделю – до 15 декабря.

Подробное описание условий конкурса представлено на сайте Правительства Самарской области. Заявки на участие в конкурсе направляются в электронном виде посредством заполнения соответствующей электронной формы. К заявке прилагаются сопроводительное письмо от редакции средства массовой информации по форме согласно приложению №1 к Положению об областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области, а также согласие заявителя на обработку персональных данных по форме.

Итоги конкурса будут по традиции подведены в январе следующего года в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской печати.

 

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