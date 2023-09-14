Представители региона приняли участие в совещании по вопросам социализации детей-сирот в ПФО 

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14 сентября 2023 года в Республике Башкортостан состоялось окружное совещание по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в постинтернатный период, развития технологий сопровождаемого проживания молодых инвалидов. В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, уполномоченные по правам ребенка и руководители министерств и ведомств, в том числе из Самарской области, курирующих социальную сферу в регионах Приволжского федерального округа.



Совещание прошло в рамках другого важного мероприятия – фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО». Для участия в нем в Уфу приехали почти 400 воспитанников детских домов со всех регионов ПФО.

На заседании рассмотрены вопросы подготовки к самостоятельной жизни выпускников детских домов и интернатов, их обучения, обеспечения жильем, повышения качества пребывания детей-инвалидов в специализированных учреждениях. В своем выступлении заместитель полномочного представителя Олег Машковцев подчеркнул: «Задачами постинтернатного сопровождения выпускников являются не только оказание помощи в юридических, бытовых, экономических вопросах, содействие в получении образования, в трудоустройстве, в обеспечении реализации права на жилое помещение, но и что более важно – приобретение молодым человеком навыков принятия самостоятельных решений, побуждение его к дальнейшему интеллектуальному, физическому, нравственному и духовному развитию».



В регионах Приволжского федерального округа накоплен богатый опыт социализации детей-сирот, отметила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова: «Приволжский федеральный округ уже много лет уделяет особое внимание социализации детей-сирот и технологиям сопровождаемого проживания в отношении выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Регионы разные в ПФО, разная статистика, но, в целом, мы можем отслеживать практически каждого выпускника детского дома. Это то, над чем нам всем нужно работать постоянно».



В работе совещания по вопросам социализации детей-сирот в Приволжском федеральном округе в Уфе приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева и заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области – руководитель департамента организации социальной защиты населения Галина Андриянова.

Совместно с другими участниками они обсудили предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия в решении проблемных вопросов в сфере социализации детей-сирот в постинтернатный период и по вопросам развития технологий сопровождаемого проживания лиц с инвалидностью. Также участники ознакомилась с опытом работы Центра абилитации и реабилитации детей «Любимый малыш» Благотворительного фонда помощи тяжело больным детям «Особенные дети» и Центра ментального здоровья г.Уфы.



Забота, помощь, и поддержка детей-сирот – важная часть работы Правительства Самарской области. Напомним, в августе текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от новых квартир молодым жителям Самары, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году региону предстоит приобрести 591 квартиру для детей-сирот. Сейчас муниципалитеты заключили контракты на покупку 513 квартир, 302 уже переданы в собственность. За 2018–2022 годы в Самарской области свой дом обрели более 3 600 льготников этой категории.



На совещании были заслушаны проекты АО «Дом.РФ», предложения по изменению в жилищное законодательство, повышению финансовой грамотности детей-сирот. Успешными практиками по социализации детей-сирот поделились участники из различных регионов ПФО.

В завершении совещания, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев поблагодарил коллег за плодотворную работу.



«Важно, что такую серьезную тему мы обсудили в расширенном составе с участием уполномоченных по правам ребенка и представителей власти регионов округа. Учитывая, что дети-сироты при выходе из учреждения вынуждены рассчитывать только на себя, их подготовку к самостоятельной жизни нам всем нужно рассматривать как важнейший элемент защиты их интересов», – сказал заместитель полночного представителя.



Фото: аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка