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Правила новой этики: ЦУР Самарской области обучает муниципальных служащих нормам общения в соцсетях

9 марта 2023 17:04
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На сегодня Центром управления разработана новая региональная методика рейтингования качества обратной связи муниципалитетов в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Жители региона и, особенно, областного центра уже привыкли общаться с органами власти в интернете. При содействии Центра управления регионом Самарской области социальные сети с каждым годом становятся все более удобной площадкой для взаимодействия с муниципалитетами по разным житейским вопросам, будь это просьбы расчистить дорогу к школе или помочь в налаживании диалога с управляющей компанией.

Специалисты по обратной связи регионального ЦУР провели обучающий семинар с сотрудниками администраций внутригородских районов и департаментов г.о. Самара с целью сделать общение представителей власти с гражданами еще более конструктивным и комфортным для обеих сторон.

«Важно отметить, что доверие жителей к официальным пабликам муниципалитетов и министерств в соцсетях растет, на сегодня 60 % всех сообщений в месяц, попадающих в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент», приходят с официальных площадок. Жалобы жителей в соцсетях органы власти берут в работу в первую очередь, особенно, когда речь идет об уборке снега или ремонте дорог, открытых колодцах или упавших деревьях», - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. 

Февральский снегопад не стал исключением. Почти 13 тысяч сообщений от жителей региона взяли в работу органы власти Самарской области. В ежедневном режиме списки с адресами проблемных участков, о которых пользователи активно писали в интернете, ложились на стол руководителей служб благоустройства. В первую очередь расчищали от снега и наледи подходы к больницам, поликлиникам, школам и детским садам. Во дворах, где не справлялись управляющие копании, к вопросу расчистки территории подключались специалисты Государственной жилищной инспекции.

Сотрудники ЦУР Самарской области рассказали специалистам по обратной связи об этике общения в соцсетях, напомнили о необходимости оперативно отвечать на вопросы граждан в интернете. На сегодня Центром управления разработана новая региональная методика рейтингования качества обратной связи муниципалитетов в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Один из критериев качественной оценки – качество фотографий, иллюстрирующих решение проблемы по жалобам в соцсетях. Современные муниципальные служащие становятся многозадачными специалистами после принятия федерального закона о Госпабликах – многие из них обладают качествами дизайнеров, фотографов, журналистов, SMM - специалистов. ЦУР Самарской области предоставляет доступ госслужащим обучаться и осваивать интернет-профессии на специальной обучающей платформе АНО «Диалог». В Самарской области такое обучение прошли уже почти 2000 специалистов администраций городов и районов.

 

Фото:   ЦУР СО

         

 

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