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Поздравление Дмитрия.Азарова с Днем профсоюзов Самарской области 

12 ноября 2021 14:09
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Желаю вам здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов, мира и добра!

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем профсоюзов Самарской области!

Этот праздник, подчеркивающий важную роль профсоюзных организаций в жизни нашего общества, отмечается у нас в губернии уже шестой раз.

Многие десятилетия профсоюзы активно участвуют в решении проблем рабочих коллективов, достойно отстаивая интересы человека труда.

Региональное Правительство постоянно взаимодействует с Федерацией профсоюзов Самарской области. Одним из приоритетных направлений нашей совместной деятельности является укрепление экономического потенциала региона, развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение стабильной занятости населения.

Мы вместе работаем над выполнением Самарского областного трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений. Большое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров для реального сектора экономики, популяризации рабочих профессий, проведению среди молодежи мероприятий по профессиональной ориентации.

Особую актуальность наше сотрудничество приобретает в сегодняшних непростых социально-экономических условиях, когда в целях противодействия пандемии коронавирусной инфекции мы вынуждены вводить серьезные ограничения. Это, безусловно, сказывается и на жизни трудовых коллективов.

Вместе с тем, федеральные и региональные меры поддержки, наши согласованные действия, предпринимаемые совместно с профсоюзными организациями региона, позволяют удерживать ситуацию под контролем, сохраняя здоровье трудящихся и обеспечивая стабильное функционирование предприятий.

Уверен, что взвешенная позиция профсоюзов, их системная работа, направленная на развитие производства и сохранение рабочих мест, и в дальнейшем будут способствовать реализации региональной стратегии лидерства, повышению качества жизни наших земляков.

Желаю вам здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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