Полицейские привлекли к ответственности тольяттинца, проверив публикацию в социальной сети

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В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию с видеозаписью, на которой мужчина, управляя автомобилем Mercedes, в нарушение п.9.9 ПДД РФ, осуществил движение по тротуару возле дома №11 по Ленинскому проспекту Тольятти, подвергая опасности других участников дорожного движения.

В настоящее время водитель установлен, им оказался 52-летний тольяттинец. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал за правонарушение предусмотренное ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО