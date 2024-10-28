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Полицейские привлекли к ответственности тольяттинца, проверив публикацию в социальной сети

28 октября 2024 19:20
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Мужчина, управляя автомобилем Mercedes проехал по тротуару возле дома №11 по Ленинскому проспекту  Тольятти.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию с видеозаписью, на которой мужчина, управляя автомобилем Mercedes, в нарушение п.9.9 ПДД РФ, осуществил движение по тротуару возле дома №11 по Ленинскому проспекту Тольятти, подвергая опасности других участников дорожного движения. 

В настоящее время водитель установлен, им оказался 52-летний тольяттинец. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал за правонарушение предусмотренное ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

 

Теги: Тольятти

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