Полицейские Самарской области пришли на помощь женщине, у которой начались роды

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К инспекторам ДПС, несшим службу на одной из улиц города, обратился родственник роженицы с призывом о помощи.

В утренние часы 17 марта к инспекторам отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» старшему лейтенанту полиции Евгению Кочневу и лейтенанту полиции Равилю Азизову, находившимся на маршруте патрулирования на улице Декабристов, обратился взволнованный мужчина, который сообщил, что в его автомобиле находится беременная женщина, у которой начались роды.

Опасаясь, что самостоятельно им не удастся быстро доехать до медицинского учреждения, водитель попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Полицейские, понимая всю серьезность положения, сообщили в дежурную часть об убытии и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки служебного автотранспорта, а также выбрав наиболее быстрый и безопасный маршрут, сопроводили автомобиль с роженицей до приемного покоя, где передали ее врачам.

Через некоторое время женщина стала счастливой мамой, а сотрудники полиции продолжили нести службу.

«В критической ситуации вы без лишних слов помогли нам. Спасибо вам за отзывчивые сердца и человечность!», - выразила слова благодарности родственница молодой мамы, которая также находилась в автомашине.