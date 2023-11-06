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Полицейские региона ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения

6 ноября 2023 17:53
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С целью профилактики мошенничества в отношении граждан.

Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан.

Так, в Клявлинском районе сотрудники полиции совместно с общественниками провели рабочую встречу с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения.

Старший инспектор оперативного направления Владимир Шкарин обратил внимание участников, что жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. С этой целью они постоянно разрабатывают новые схемы обмана граждан. Капитан полиции рассказал об основных мошеннических схемах и о том, как следует действовать, чтобы не стать жертвами злоумышленников.

Председатель Общественного совета при территориальном ОВД Валерий Николаев призвал слушателей к бдительности, не доверять незнакомцам, не верить в предложения о быстром обогащении и сомнительно низким ценам при покупке товаров на Интернет-площадках. Любую информацию от посторонних лиц следует перепроверять, не спешить отдавать свои деньги малознакомым людям, не сообщать никому свои персональные данные и данные своих банковских карт и счетов.

Сызранские полицейские и общественники встретились с работниками комплексного центра социального обслуживания города Октябрьска. Заместитель начальника по оперативной работе Владимир Иевлев напомнил, что основную ставку мошенники делают на доверчивость, эмоциональность пожилых граждан.

Общественница Наталья Киреева призвала социальных работников оказать содействие в проведении профилактических бесед с пожилыми людьми и передала тематические памятки с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников. В ближайшее время специалисты распространят эти материалы среди своих подопечных.

А в Жигулевске сотрудник ППСП вместе с общественниками на одной из центральных улиц города рассказали гражданам, что любое сообщение или телефонный звонок, предполагающий дистанционный перевод денежных средств, должен настораживать, а также привели конкретные примеры, когда доверчивые горожане, попадаясь на уловки аферистов, перечисляли им крупные суммы денег. Прапорщик полиции Артем Краснов рекомендовал не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. В завершение бесед полицейский раздал гражданам тематические памятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   freepik.com

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