Полицейские региона проводят профилактические беседы с населением

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В Самарской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования территории обслуживания на постоянной основе проводят профилактические беседы с местными жителями, объясняя им, как не попасться на уловки злоумышленников.

Так, в Кинельском районе полицейские рассказывают гражданам о наиболее распространенных схемах мошенничества и напоминают алгоритм, которому нужно следовать при совершении в отношении них преступных действий.

Сотрудники полиции призывают участников бесед не разглашать свои персональные данные, пароли от социальных сетей и коды из смс-сообщений, а в случае подозрительного звонка сохранять выдержку, прекращать разговор и обращаться в полицию.

В завершение бесед жителям раздают информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников, и куда нужно обратиться при столкновении с злоумышленниками.

Фото: ГУ МВД СО