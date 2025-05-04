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Полицейские региона проводят профилактические беседы с населением

4 мая 2025 17:34
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Так, в Кинельском районе полицейские рассказывают гражданам о наиболее распространенных схемах мошенничества.

В Самарской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования территории обслуживания на постоянной основе проводят профилактические беседы с местными жителями, объясняя им, как не попасться на уловки злоумышленников.

Так, в Кинельском районе полицейские рассказывают гражданам о наиболее распространенных схемах мошенничества и напоминают алгоритм, которому нужно следовать при совершении в отношении них преступных действий.

Сотрудники полиции призывают участников бесед не разглашать свои персональные данные, пароли от социальных сетей и коды из смс-сообщений, а в случае подозрительного звонка сохранять выдержку, прекращать разговор и обращаться в полицию.

В завершение бесед жителям раздают информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников, и куда нужно обратиться при столкновении с злоумышленниками.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

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