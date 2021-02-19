Полицейские просят оказать содействие в розыске без вести пропавшего в СО мужчины

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Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего Петрова Юрия Модестовича 1956 рода рождения. В мае 2018 года мужчина ушел из дома, расположенного в поселке Майоровский Сызранского района, перестал выходить на связь с родственниками и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Особые приметы: на правом плече татуировка армейского типа в виде купола, на фаланге одной из рук татуировка в виде воркующих голубей.

Стражи порядка обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 35-50-58, 8 (8464) 33-12-08, 112 , передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области