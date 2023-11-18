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Полицейские и общественники губернии продолжают профилактические встречи с молодёжью
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Полицейские и общественники губернии продолжают профилактические встречи с молодёжью

18 ноября 2023 15:29
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Подобные мероприятия на территории региона будут продолжены.

Сотрудники полиции Управления МВД Тольятти вместе с представителями Общественного советова при территориальном органе внутренних дел встретились с учащимися образовательных организаций. Полицейские показали ребятам социальные видеоролики, где наглядно продемонстрировано пагубное влияние наркотиков на организм человека. Подростки приняли активное участие в обсуждении увиденного. Особый интерес у ребят вызвал вопрос, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики: учащиеся предлагали свои варианты и попутно задавали множество вопросов сотрудникам полиции.

В селе Новое Усманово сотрудники пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» совместно с председателем Общественного совета при территориальном ОВД Валерием Николаевым провели беседу, направленную на предупреждение распространения наркомании среди подростков и пропаганду здорового образа жизни с учащимися ГБОУ СОШ села Новое Усманово. Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Гульфира Ахметшина рассказала о наиболее частых преступлениях, совершаемых подростками, о последствиях употребления наркотических средств, подробно разъяснила ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков, предупредила об опасностях, подстерегающих их в социальных сетях, а также напомнила о правилах поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха.

Аналогично с вышеперечисленными населенными пунктами, в городе Октябрьск сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское», совместно с представителями городской системы профилактики, медиками, преподавателями и общественным объединением «Совет отцов города Октябрьска» провели антинаркотические беседы с подростками в учебных заведениях города. На встречах были затронуты медицинские, психологические и моральные аспекты наркомании в молодежной среде. Также подросткам показали профилактический фильм о том, какие последствия ожидают тех, кто решил заработать на распространении наркотиков, после которого состоялось небольшое обсуждение просмотренных материалов. Учащиеся с интересом включились в беседу, было видно, что фильм произвел на присутствующих сильное впечатление.

В Новокуйбышевске полицейские совместно с инспектором ПДН и представителями Общественного совета при городском отделе полиции приняли участие в городском правовом турнире «Знать закон!». Оперуполномоченные ОНК рассказали десятиклассникам о том, что происходит с людьми, начинающими употреблять наркотики, какие бывают последствия, и как правильно вовремя сказать: «Нет!». Остановились подробно на ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ, предостерегли от принятия предложений в сети Интернет о легком заработке. Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Анастасия Фадеева поговорила о правах и обязанностях несовершеннолетних, о безопасном поведении на улице и в школе, об особенностях уголовной и административной ответственности несовершеннолетних.

Подобные мероприятия на территории региона будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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