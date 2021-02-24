Подведены итоги конкурса «Мистер МФЦ Самарской области»

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К Дню защитника отечества - Уполномоченный МФЦ Самарской области организовал фотоконкурс «Мистер МФЦ Самарской области». Разыскивались самые деловые, спортивные и хозяйственные сотрудники многофункциональных центров Самарской губернии.

Участники конкурса должны были прислать Фотографии в 4-х тематиках:

- на рабочем месте;

- во время занятий домашними делами;

- на тренировке;

- во время занятий любимым делом (хобби).

Главное условие фотографий – КРЕАТИВНОСТЬ И ПОЗИТИВ!

В результате в адрес Уполномоченного МФЦ поступило более 100 фотографий. Мужская половина сотрудников МФЦ предстала на этих фотографиях чрезвычайно позитивной и креативной командой, способной произвести настоящий фурор и «взорвать» социальные сети! Как оказалось, наши мужчины не только профессионалы своего дела, но и настоящие спортсмены, виртуозные музыканты, истинные художники и выдающиеся рыбаки (какой же волжанин не любит рыбной ловли?!)!

Победители определяли пользователи соцсетей, голосовавшие за понравившиеся фото. Победителями стали:

1 место - Семенов Алексей Николаевич, МФЦ м.р. Кинельский, 1 366 голосов;

2 место - Казаков Алексей Михайлович, МФЦ г.о. Сызрань, 1 238 голосов;

3 место - Чалов Евгений Валерьевич, МФЦ м.р. Хворостянский, 1 065 голосов, передает пресс-служба облправительства.

Фото: vk.com