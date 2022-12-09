Патриотическое воспитание молодежи в Самарской области признано одним из лучших в ПФО

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7 декабря 2022 года, в преддверии Дня Героев Отечества, под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодежи в регионах Приволжского федерального округа, подведены итоги организации в 2022 году патриотической работы, в том числе в рамках реализации окружных общественных проектов, определены задачи в данном направлении на 2023 год.



В текущей общественно-политической ситуации вопросы воспитательно-патриотической работы имеют приоритетное значение. Отдельное внимание на совещании было уделено необходимости привлечения к патриотическим мероприятиям с молодежью участников специальной военной операции и организации общественной помощи их семьям. Заместитель полпреда поблагодарил участников совещания за вклад регионов в наполнение окружного сайта «Герои Отечества» (http://героипфо.рф), и отметил, что сайт стал востребованным и важным информационным ресурсом по увековечению памяти Героев.



Также Олег Машковцев назвал победителей трех конкурсных номинаций, реализуемых в рамках окружного общественного проекта ПФО «Герои Отечества». Самарская область заняла лидирующие позиции по всем направлениям проекта: Школьный музей Боевой Славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской ордена Красного знамени, ордена Суворова II степени дивизии Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №100 имени Героя Советского Союза И.Н. Ко́нева» городского округа Самара Самарской области занял первое место в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества», а учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» признан лучшим военно-патриотическим клубом ПФО. В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества» Самарская область заняла второе место.



Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов выразил благодарность участникам и победителям окружного проекта «Герои Отечества». По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова сертификаты за I место были вручены руководителю школьного музея Виталию Гальчуку и руководителю военно-патриотического клуба Александру Ларионову.

«Вы находитесь непосредственно с нашими детьми, проводите огромную воспитательную работу. Это наше будущее. Что сейчас им в голову вложим, то и будет. Работа по патриотическому воспитанию идет в Самаркой области планомерно и серьезно. Тем более в регионе находится 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия, у нас есть на кого равняться, с кого брать пример. Люди в погонах, которые прошли горячие точки, которые сейчас воюют, они и есть настоящий пример для подрастающего поколения», – подчеркнул Михаил Феоктистов.



Он отметил, что патриотическое воспитание в Самарской области будет продолжено с учётом уже зарекомендовавших себя форм этой деятельности, а также будет организована работа по поиску новых форматов, которые найдут отклик и понимание у современной молодежи. Этому важнейшему направлению особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Военно-патриотические клубы Самарской области уже не первый раз становятся победителями проекта Приволжского Федерального округа «Герои Отечества». В регионе действуют 639 юнармейских отрядов. Подростки и молодежь Самарской области являются активными участниками всех общественных проектов Приволжского федерального округа.

Фото: департамент информационной политики СО