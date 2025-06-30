Открытие выставки военного корреспондента Артура Емельянова "Другой мир" пройдет в Самаре

55

1 июля в 13:00 в Доме журналиста состоится открытие авторской выставки военного корреспондента Артура Емельянова «Другой мир».

На выставке будут представлены репортажные снимки, сделанные Артуром Емельяновым в зоне специальной военной операции.



Организаторы мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России, историко-патриотический музей «Гвардейцы».



Артур Александрович Емельянов – опытный фотограф, специализирующийся на военной тематике. С 2022 года реализует свои навыки военного фотографа в зоне СВО, делая это добровольно, без оплат и страховок.

Действующий журналист в нескольких Российских изданиях, главный редактор журнала «Русский квадрат».

Артур Емельянов известен своим реалистичным стилем, умением запечатлеть драматизм и красоту военного быта. Часто использует черно-белую гамму, подчеркивая контрастность и эмоциональность. Его фотографии были представлены на различных выставках и мероприятиях по всему миру, публиковались в журналах и на обложках книг, размещались на билбордах и хранятся в частных коллекциях.



Артур Емельянов: «Каждая фотография рассказывает свою уникальную историю, подчеркивая мужество и стойкость людей, которые служат своей стране.

Для меня это не просто изображение, это история, запечатленная в кадре. Где застыли во времени не только лица и сцены, но и эмоции, мысли, страхи и надежды людей, оказавшихся в эпицентре военных событий».

(Узнать историю снимка можно отсканировав на нем QR-код).



Возрастные ограничения: 16 +