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Оставить письмо или открытку Деду Морозу можно в почтовом ящике любого отделения Самарской области
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Оставить письмо или открытку Деду Морозу можно в почтовом ящике любого отделения Самарской области

15 ноября 2023 17:04
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Юные жители региона уже начали отправлять письма Деду Морозу накануне его Дня рождения, который он отметит 18 ноября.

Оставить письмо или открытку можно в почтовом ящике любого отделения Самарской области. Чтобы послание попало к главному волшебнику страны, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу.  

Традиционно первыми отправителями новогодних почтовых посланий становятся дети: юные жители региона уже начали отправлять письма Деду Морозу накануне его Дня рождения, который он отметит 18 ноября.

Если отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. На самые интересные письма Дед Мороз ответит лично. Чтобы получить ответ, на конверте обязательно нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Отправить письмо можно не только Деду Морозу, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. Каждый день сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников. Добавим, что в 2023 г. на Почту Деда Мороза уже поступило более 233 000 писем. Для сравнения в прошлом году Дед Мороз получил 209 000 писем, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

 

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