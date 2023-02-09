Опыт региона – по всей стране: Владимир Путин оценил социальную значимость проектов, разработанных в Самарской области

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В четверг, 9 февраля, Президент РФ Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). На нем были представлены проекты, разработанные в Самарской области - "Подготовка и выход на пенсию" и "Возвращение".

Основными темами обсуждения стали итоги работы АСИ в 2022 году и планы на 2023-й, включая реализацию Национальной социальной инициативы и программы по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета.



Владимир Путин в своем вступительном слове отметил, что пригласил в кремлёвскую аудиторию лидеров проектов агентства – тех, кто на практике реализует свои идеи:

- Обращаясь к присутствующим, хочу вас попросить рассказать сегодня о вашей текущей работе, о том, как ваш опыт можно масштабировать, применять в масштабах всей страны. После этого обещаю, что дам соответствующие поручения своим коллегам в различных ведомствах, прежде всего в Правительстве Российской Федерации, с тем, чтобы запустить ваши идеи, что называется, в дело.

Региональный сервисный уполномоченный, общественный советник губернатора Самарской области, заведующая кафедрой региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета Наталья Полянскова, обращаясь к Президенту России, отметила, что, сотрудничая с АСИ по многим проектам, команда 63-го региона активно включилась в реализацию Национальной социальной инициативы.

- На протяжении полугода мы с командой региональных сервисных уполномоченных на практике осваивали новую эффективную технологию сервис-дизайна, которая по сути включает понятные любому человеку принципы и методы, например, эмпатия, взаимопонимание и любовь к людям, необходимость выстраивать живой диалог, получать постоянно обратную связь. При использовании такого подхода, на самом деле, путь человека от проблемы к решению становится проще и понятнее. Вместе с органами власти мы анализировали проблемы, боли человека на каждом шаге его жизненного пути, старались налаживать его взаимодействие с социальными службами, убирали барьеры и принимали системные решения.

Так, вместе с наставниками АСИ, региональными министерствами, общественными организациями, бизнесом, активными гражданами команда глубоко проработала актуальные жизненные ситуации, создав несколько удобных и понятных для людей сервисов, в их числе решения Самарской области по двум направлениям - "Подготовка и выход на пенсию" и "Возвращение к мирной жизни".

- По жизненной ситуации "Выход на пенсию" мы на портале "Госуслуг" Самарской области создали сервис, который сильно упрощает получение услуг гражданами старшего поколения и по подготовке к выходу на пенсию, и по активному долголетию.

Сегодня сервис позволяет получить 128 и федеральных, и региональных, и муниципальных электронных услуг в режиме "одного окна" от более чем 50 ведомств и негосударственных организаций, - отмечает Наталья Полянскова.



В итоговом дне Акселератора социальных решений и защите проектов вместе с директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Отработка жизненной ситуации "Подготовка и выход на пенсию" велась командами нескольких регионов. Команда Самарской области стала финалистом акселератора, ее проект был высоко оценен на федеральном уровне, вошел в тройку лидеров и рекомендован к тиражированию по всей стране.

- Уверен, что проект будет развиваться. Возможность быть уверенными в завтрашнем дне, возможность самореализовываться, чувствовать свою востребованность в обществе для человека, который меняет статус — выходит на пенсию, важны вдвойне. Этот сервис, я уверен, будет полезен для всех регионов Российской Федерации. Самарская область – один из лидеров цифровой трансформации, и неслучайно сервис был ориентирован в первую очередь на цифровую среду, - отмечал тогда Дмитрий Азаров.

Региональный сервисный уполномоченный подчеркнула в докладе Главе государства, что важной жизненной ситуацией сегодня является и возвращение к мирной жизни участников специальной военной операции.



Команда Самарской области создала комплексное решение, которое сейчас уже внедряется на территории региона. Впервые в России в субъекте была разработана цифровая платформа социального паспорта военнослужащего и членов его семьи для выявления потребностей и оказания своевременной всесторонней помощи.

- Губернатором нашего региона утвержден комплексный межведомственный план мероприятий по поддержке граждан, вернувшихся со специальной военной операции, и он включает не только социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, но и организацию свободного времени, - сообщила Наталья Полянскова.

К концу первого квартала этого года будет запущен Сервис "Возвращение" на портале "Госуслуг" Самарской области. Он станет "единым окном" информирования и получения всего необходимого комплекса услуг и мер поддержки. А те, кому удобнее взаимодействовать офлайн, могут обращаться в офисы "Мои документы" в МФЦ.



Наталья Полянскова также рассказала Главе государства, что для возвращающихся домой бойцов организован "бесшовный" путь по социализации и адаптации. В каждом муниципалитете Самарской области обеспечено взаимодействие с персональным куратором.



Кроме того, открыт Центр психологической помощи и укомплектованы мобильные бригады психологов. На базе госпиталя ветеранов войн и санаториев области проводится расширенная диспансеризация и комплексная медицинская реабилитация.



Также создается первый в России центр, который будет отвечать за лекарственное обеспечение, реабилитацию и трудовую адаптацию участников СВО.

- Уважаемый Владимир Владимирович, в целях повышения удовлетворенности людей социальными услугами, качеством жизни, мы просим Вас от лица всех регионов, которые участвовали в этом огромном проекте, поддержать инициативу Агентства по внедрению Института региональных сервисных уполномоченных, и Самарская область здесь готова делиться опытом по всем пилотным решениям для их внедрения и на федеральном уровне. Большое Вам спасибо, - заключила Наталья Полянскова.

Президент оценил проекты, представленные Самарской областью. Владимир Путин дал поручение своему помощнику Максиму Орешкину:

- Максим Станиславович, вы все слышите? Я попрошу эту часть работы взять, соответствующим образом обработать, и за моей подписью направить в Правительство и регионы с тем, чтобы люди взяли оттуда самое лучшее и эффективно работающее.

Также во время заседания Владимир Путин затронул тему создания беспилотников, подчеркнув, что БПЛА – катализатор развития сквозных технологий:

- АСИ поручаю оказать экспертную поддержку субъектам РФ, как в части создания спроса, так и создания инфраструктуры для беспилотников. Агентству развития навыков и профессий подготовить предложения по обучению кадров для развития беспилотных систем.

Стоит отметить, что в Самарской области формируется кластер БПЛА, уже идут опытные испытания беспилотников, которые создаются на одном из самарских заводов. Производство различных типов моделей БПЛА планируется также размещать в Тольятти.

- Мы провели огромную подготовительную работу, некоторые модели проходят опытное тестирование, мы стоим на пороге их серийного производства, - ранее отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Уверен, что будем двигаться опережающими темпами. И Самарская область, как и положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru