Оплатил долг:  два ящика монет принес приставу житель Северодвинска

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Житель Северодвинска Архангельской области задолжал по налогам и сборам более 38,7 тысячи рублей, принес судебному приставу два ящика монет номиналом от 10 копеек до 10 рублей и весом около 22 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу судебных приставов.

В отделении судебных приставов Северодвинска на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении местного жителя о взыскании с него задолженности по налогам и сборам. Часть долга была взыскана в результате применения мер принудительного исполнения, остаток задолженности составлял 38 715 рублей 15 копеек.

"На днях должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю с целью оплаты задолженности. При себе мужчина имел два металлических ящика, заполненных монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек, 10 копеек", - рассказали в службе.

Пристав пересчитал все монеты и принял их в счет погашения долга. Всего в ящиках оказалось 3 849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. "Таким образом, задолженность по налогам оплачена в полном объёме. Впоследствии монеты, общий вес которых, кстати, составлял около 22 килограммов, были сданы сотрудником органа принудительного исполнения в банк", - отметили в пресс-службе.

Фото : Управление Федеральной службы судебных приствов по Архангельской области/РИА Новости