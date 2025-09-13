Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя

120

В России необходимо поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в 14 лет гражданину РФ выдают паспорт, в 18 лет наступает совершеннолетие, а физиологически человек заканчивает свое развитие в 21 год, тогда он полностью становится взрослым человеком.

«Поэтому давайте возраст людей, которым можно продавать алкоголь, доведем до 21 года», — сказал академик РАН.

Он обратил внимание, что противники этой идеи часто отмечают, что молодые люди уже с 18 лет идут в армию, пишет Газета.

«Как же так, в армию призываем, а водку пить не разрешаем. Да, не разрешаем. Например, в США возраст людей, которым разрешается продавать алкоголь, — 21 год, несмотря на то, что они в армии служат, бизнесом занимаются и детей рожают», — заявил Онищенко.