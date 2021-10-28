Ограничения в Самаре: 28 октября проверяющие посетили 2 ТЦ в Ленинском районе на улице Вилоновской

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В Самаре в период действия режима нерабочих дней усилен комплекс профилактических мероприятий, направленных на сокращение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Напомним, с 25 октября в Самарской области действуют новые ограничительные меры.

До их снятия закрыты организации сферы услуг, кроме тех, что выполняют неотложные работы, а также торговые объекты, в которых не реализуются продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости. При этом магазины, реализующие непродовольственную группу продукции, должны иметь прейскурант, который должен содержать не менее 30% товаров первой необходимости. Посещение крупных торговых центров и торговых помещений площадью более 2 000 квадратных метров разрешается только при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о вакцинации (QR-кода) или справки о перенесённом заболевании.

26 октября на очередном заседании оперштаба Самары по коронавирусу Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов и руководителям департаментов усилить контроль за соблюдением указанных мер, они позволят разорвать цепочки, приводящие к росту числа заболеваний коронавирусом. Так, в Самаре продолжается ежедневный мониторинг объектов потребрынка при участии Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары, Роспотребнадзора и районных администраций.

28 октября в ходе очередного мониторинга проверяющие посетили 2 торговых центра в Ленинском районе на улице Вилоновской. Здесь работали комплексно: проверяли и предпринимателей и посетителей объектов торговли.

«К сожалению, выявлены нарушения. Один из торговых центров осуществляет беспрепятственный пропуск посетителей без проверки наличия QR-кодов, в соседнем торговом центре также составлено 2 протокола: на втором и третьем этаже осуществлялась торговля непродовольственными товарами, прейскурант товаров отсутствовал. На всех нарушителей составлены протоколы, которые впоследствии будут направлены в суд», - прокомментировал руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары Владислав Зотов.

Стоит отметить, что физические и юридические лица несут взаимную ответственность за соблюдение ограничительных мер. Так, в одном из торговых помещений выявлен посетитель без маски. К ответственности будет привлечен и предприниматель, допустивший нахождение на территории магазина посетителя без средств индивидуальной защиты, и сам посетитель.

Напомним, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Физические лица могут быть привлечены к ответственности на сумму до 30 000 рублей.

Также напоминаем, что в Самаре организована работа «горячей линии» для приема сообщений от населения о нарушениях требований, предусмотренных Постановлением Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256. Сообщить о нарушениях можно по телефону городской «горячей линии» 8 (846) 998-67-07 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.



