ОблМЧС предупреждает об опасности отравления угарным газом

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С начала года в Самарской области произошло 13 случаев отправления угарным газом, 3 из них – в период с 19 по 23 февраля. Еще два происшествия произошли сегодня, 24 февраля. Большинство случаев зарегистрировано в Ставропольском районе.

Так, 24 февраля поступило сообщение об отравлении угарным газом 2 человек в многоквартирном жилом доме по ул. Средне-Садовая, 71. В результате происшествия погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 2 человека (женщины 1964 и 1957 г.р.), которые после медицинского обследования были направлены на амбулаторное лечение.

Позже поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 человек в частном жилом доме в Ставропольском районе в н.п. Приморский. В результате происшествия погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка (женщина 1987 г.р., девочки 2009 и 2015 г.р.). Дети госпитализированы в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, женщина в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 1.

На прошлой неделе, 19 февраля, поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в многоквартирном жилом доме в Самара на ул. Чернореченская, 8. В результате происшествия погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка (женщина 1990 г.р., девочка 2014 г.р. и мальчик 2017 г.р.)

Дети госпитализированы в Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н.Н. Ивановой, женщина госпитализирована в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Еще два случая произошло 23 февраля.

5 человек отравились угарным газом в частном жилом доме в н.п. Тимофеевка. В результате происшествия погибших нет, пострадали 5 человек, в том числе 3 ребенка (мужчина 1989 г.р., женщина 1990 г.р., мальчики 2014 г.р. и 2016 г.р. и девочка 2020 г.р.), которые после медицинского обследования направлены на амбулаторное лечение.

Еще 3 человека отравились угарным газом в частном жилом доме в н.п. Приморский. В результате происшествия погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка (женщина 1986 г.р., мальчик 2010 г.р. и девочка 2014 г.р.). Дети для медицинского обследования направлены в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу. Женщина направлена на амбулаторное лечение.

Во всех случаях причиной происшествия стала неисправность вентиляционного оборудования.

С начала года от отравления угарным газом пострадало 17 детей.

Главное управления МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона как предотвратить отравление угарным газом:

- Используйте только исправное оборудование.

- Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

- Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран.

- Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.

- Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

- Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

- Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

- Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04».

- Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.

- Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее.

- На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

- Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

- Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.

Признаки отравления угарным газом

Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения.

Причины утечки газа:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Как действовать при утечке газа

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

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