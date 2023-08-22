Новый социальный проект «Домашний микрореабилитационный центр «Территория добра» стартовал в Самарской области

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В Чапаевском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» с июля этого года стартовал инфраструктурный проект «Домашний микрореабилитационный центр «Территория добра». Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов, организованном Благотворительным Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и выиграл грант в размере более 3 млн рублей.

Благодаря проекту в учреждении создана новая социальная служба поддержки семей с детьми-инвалидами и расширен спектр предоставляемых услуг. В рамках проекта в «Надежде» открыт пункт проката технических средств реабилитации и «Лекотека», новый виртуальный реабилитационный кабинет, а также организована выездная реабилитационная бригада «СТРИЖ».

Основная задача специалистов - не только как можно раньше выявить нарушения развития у особенного ребенка и оказать ему своевременную специализированную помощь, но и активизировать участие родителей в реабилитационном процессе, помочь им «увидеть» своего ребенка, показать его особые потребности и способы их удовлетворения, научить взрослых видеть ближайшие задачи развития и возможности их реализации в повседневной жизни, обучить практическим навыкам реабилитации и ухода за своим ребенком в домашних условиях.

Стоит отметить, что одно из важных направлений работы областного Правительства, находящееся на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова - это поддержка семей с детьми-инвалидами, внедрение разных форм и социальных сервисов для их реабилитации и социализации.

В селе Колывань Красноармейского района проживает семья Тырыгиных, воспитывающая шестнадцатилетнего Алексея с инвалидностью. У юноши ДЦП. Мальчик закончил 9 классов, увлекается творчеством, сочиняет стихи. Семья активно занимается развитием и воспитанием сына и стала одной из первых участниц нового проекта «Территория добра». К ним на дом несколько раз в неделю выезжает специальная реабилитационная бригада. В составе бригады: врач-массажист, психолог и дефектолог, которые работают над укреплением здоровья Леши, помогают ему в развитии и освоении новых навыков.

«Реабилитация помогает нашему Леше, настроение у него улучшилось, здоровье тоже. Он каждый раз радуется встрече со специалистами. Мы благодарны за такую помощь, что все происходит дома у нас. До центра нам ездить достаточно далеко, а сейчас специалисты сами к нам приезжают», - рассказывает бабушка Алексея Людмила Тырыгина.

Проект оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми формами заболеваний, проживающих в удаленных населенных пунктах региона. Услуги домашнего визитирования предоставляются семьям бесплатно в очной и дистанционной форме, включают в себя комплекс реабилитационных и абилитационных услуг, оказываемых квалифицированными специалистами реабилитационного центра.

«В настоящее время не все семьи имеют возможность самостоятельно приезжать в реабилитационный центр по разным причинам. Одна из таких причин – географическая, потому что живут далеко от центра. В связи с этим у нас появилась идея создать проект и начать предоставлять социальные услуги как раз для таких семей. Курс на дому в себя включает десять рабочих дней, сюда включены 5 выездов реабилитационной бригады, 5 дистанционных занятий с ребенком в виртуальном реабилитационном кабинете, дополнительно выдаются технические средства реабилитации и игровое реабилитационное оборудование «Лекотека», - говорит директор ГКУ СО «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» Светлана Роткина.

Проект долгосрочный и продлится почти до конца следующего года.

Внедряемая технология комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов с множественными нарушениями развития, в первую очередь, направлена на улучшение качества жизни семей с особенными детьми и сохранение их в семьях. В дальнейшем, полученный в ходе проекта опыт планируется распространить на другие территории региона.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области