Несовершеннолетние осужденные посетили памятные места Самарской области

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Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, посетили памятные места региона и насладились природными красотами Самарской области.



Мероприятия были направлены на расширение кругозора, повышение культурного уровня, пропаганду здорового образа жизни, профилактику совершения повторных преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиалах УИИ.



По инициативе начальника отделения психологического обеспечения Екатерины Лопыревой была проведена экскурсия по парку Юрия Гагарина, в ходе которой ребята узнали об истории создания, главных особенностях и достопримечательностях парка. Также дети прошли комплекс психокоррекционных упражнений, направленных на развитие морально-нравственной сферы, самосознания и способности к рефлексии.



Вместе с психологом УИИ УФСИН России по Самарской области Еленой Глушковой несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в городе Тольятти, ознакомились с историческими местами родного города. Маршрут экскурсии включал памятник Василию Татищеву, стела Василию Баныкину, мемориал в память о погибших во время Великой Отечественной войны. На примере известных людей, чья память была увековечена, подростки осознали значимость и важность исторического прошлого своей страны.



Данные мероприятия позволяют подросткам не только больше узнать об истории родного города и края, но и сформировать ценностные ориентации и здоровый эффективный жизненный стиль.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО