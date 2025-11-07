Не заменит прогулку: кинолог оценил использование колясок для собак

165

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, в каких случаях нужны коляски для собак, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» он отметил, что такие средства передвижения действительно полезны в особых случаях: когда животное травмировано, тяжело болеет или уже в возрасте и не может активно двигаться. Коляска помогает питомцу гулять и оставаться социализированным. Она также бывает полезна щенкам, находящимся на карантине до вакцинации, а на выставках помогает сохранить силы и внешний вид собаки до выхода в ринг.

Однако использовать коляску без необходимости не стоит. Она не заменяет полноценную прогулку, движение и живое общение с другими животными. Если питомец здоров, ему важно ходить самостоятельно, исследовать мир и получать естественную физическую нагрузку.

Фото: freepik.com