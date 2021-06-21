Я нашел ошибку
Главные новости:
Системные администраторы со всей России приедут в Самару.
С 5 по 11 июля в Самаре пройдет IX тренинговый IT-интенсив
По итогам съезда в Москве утверждены фамилии кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах в Госдуму и законодательные собрания регионов.
Светлана Ильина: лидеры федерального и регионального списков «Единой России» символизируют систему ценностей нашего общества
На реализацию программы медицинской реабилитации после коронавирусной инфекции государством будет выделено 100 миллиардов рублей.
Дубасова: Планы техобновления и кадрового укрепления здравоохранения озвученные на XX съезде партии амбициозны, но выполнимы
Специалисты осуществляют  выезды в отдаленные районы с целью  повышения доступности  медпомощи пациентам.
Консультативная мобильная бригада врачей посетила сызранскую ЦГБ 
Отличительная особенность сделки — использование для индивидуального жилищного строительства схемы финансирования, которая ранее применялась в проектах по строительству многоэтажных жилых домов.
Сбер начал применять механизм эскроу в сделках ИЖС
Цель проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии мирных советских людей, ставших жертвами военных преступлений нацистов.
Накануне дня памяти и скорби самарцам рассказали о проекте «Без срока давности»
Несмотря на прививки и погодный фактор, расслабляться рано – масочный режим по-прежнему носит не рекомендательный, а обязательный характер.
В общественном транспорте Самары продолжают выявлять «антимасочников»
21 июня с 18:00 во время фан-фестиваля «Наши парни» на стадионе «Солидарность Арена» будет работать фан-зона.
Во время фан-фестиваля «Наши парни» усилят  работу общественного транспорта 
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Накануне дня памяти и скорби самарцам рассказали о проекте «Без срока давности»

21 июня 2021 15:05
83
Цель проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии мирных советских людей, ставших жертвами военных преступлений нацистов.

Цель проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии мирных советских людей, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

"Без срока давности" - Всероссийский общественно-научный проект, объединивший профессиональных историков и просто патриотов России. Проект был инициирован Поисковым движением России в 2018 году для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. Также его участники, собирая и анализируя исторические данные, стремятся установить и подробно осветить обстоятельства выявленных преступлений нацистов и их пособников. Подробно познакомиться с проектом можно здесь: безсрокадавности.рф

Среди направлений работы проекта - изучение архивных документов, проведение поисковых работ, а также просветительских акций и научных конференций.

В Самарской области ведется планомерная работа по сбору фотографий, биографий и историй воевавших жителей региона. С 2014 года в рамках акции «Победный май» по крупицам собирает данные Самарская областная универсальная научная библиотека.

«Любой житель области может принести в любую библиотеку фотографии, документы из своих семейных архивов. Их отсканируют, вернут владельцу, после чего вся оцифрованная информация попадет на сайт, чтобы каждый мог познакомиться с героями. На сегодняшний день у нас уже более 5,5 тысяч фотографий и более 20 тысяч различных документов», - говорит заведующий краеведческим отделом СОУНБ Наталья Стребкова. 

В числе последних проектов активистов проекта «Без срока давности» - петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг. Подписать петицию можно на сайте change.org.

22 июня в России отмечается День Памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Гитлеровское руководство собиралось насильно переселить и уничтожить большую часть советского народа, воплотив свои замыслы в плане «Ост». На оккупированных территориях нацисты развязали геноцид против мирного населения. Результатом этой политики стало массовое уничтожение граждан СССР: миллионы людей были казнены, погибли от голода, истощения и болезней. Всего на оккупированной территории оказались более 84,8 млн. человек, свыше 13,5 млн. были уничтожены.

 

Теги: «Без срока давности» проект

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главная задача - изучение судеб людей, явившихся примером бескорыстного служения и самоотверженности, образцом преодоления невзгод и препятствий во имя Отечества и веры.
02 июня 2021, 17:06
Стартовал проект для школьников и студентов «Отечеству верны! Судьбы»
Главная задача - изучение судеб людей, явившихся примером бескорыстного служения и самоотверженности, образцом преодоления невзгод и препятствий во имя... Общество
632
25 апреля 2021, 21:07
Аренда выделенных серверов – выгодные предложения HostZealot
Для запуска сложных проектов, которые не могут храниться в одном месте с другими проектами либо имеют высокие требования к ресурсам, необходим выделенный сервер. Электронные технологии
222
В центре внимания
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
21 июня 2021  13:45
Грушинский фестиваль состоится в Самаре
139
В Самарской области изменится расписание электричек
21 июня 2021  12:54
В Самарской области изменится расписание электричек
157
Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы
21 июня 2021  10:37
Дмитрий Азаров: президент расставил приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы
176
Сильная жара вернулась в Самарскую область
21 июня 2021  09:12
Сильная жара вернулась в Самарскую область
224
В программе - спартакиада медработников и образовательные мастер-классы для руководителей и молодых учёных, а также вечерняя концертная программа. 
20 июня 2021  15:18
Для сотрудников медицинских учреждений региона организовано праздничное мероприятие
627
Весь список