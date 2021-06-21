Накануне дня памяти и скорби самарцам рассказали о проекте «Без срока давности»

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Цель проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии мирных советских людей, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

"Без срока давности" - Всероссийский общественно-научный проект, объединивший профессиональных историков и просто патриотов России. Проект был инициирован Поисковым движением России в 2018 году для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. Также его участники, собирая и анализируя исторические данные, стремятся установить и подробно осветить обстоятельства выявленных преступлений нацистов и их пособников. Подробно познакомиться с проектом можно здесь: безсрокадавности.рф

Среди направлений работы проекта - изучение архивных документов, проведение поисковых работ, а также просветительских акций и научных конференций.

В Самарской области ведется планомерная работа по сбору фотографий, биографий и историй воевавших жителей региона. С 2014 года в рамках акции «Победный май» по крупицам собирает данные Самарская областная универсальная научная библиотека.

«Любой житель области может принести в любую библиотеку фотографии, документы из своих семейных архивов. Их отсканируют, вернут владельцу, после чего вся оцифрованная информация попадет на сайт, чтобы каждый мог познакомиться с героями. На сегодняшний день у нас уже более 5,5 тысяч фотографий и более 20 тысяч различных документов», - говорит заведующий краеведческим отделом СОУНБ Наталья Стребкова.

В числе последних проектов активистов проекта «Без срока давности» - петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг. Подписать петицию можно на сайте change.org.

22 июня в России отмечается День Памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Гитлеровское руководство собиралось насильно переселить и уничтожить большую часть советского народа, воплотив свои замыслы в плане «Ост». На оккупированных территориях нацисты развязали геноцид против мирного населения. Результатом этой политики стало массовое уничтожение граждан СССР: миллионы людей были казнены, погибли от голода, истощения и болезней. Всего на оккупированной территории оказались более 84,8 млн. человек, свыше 13,5 млн. были уничтожены.