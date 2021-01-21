Над Самарской областью заметили сразу три солнца

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Жители Самарской области заметили в небе необычное природное явление. Сфотографировать его удалось в Кошкинском районе.

— Сначала заметили вертикальную радугу, будто радужный столб, потом оказалось, что их три. На фото радугу почти не видно, зато четко заметны сами солнца. Посмотрели в интернете, оказывается, это эффект гало, недавно такое же наблюдали в Китае, например. Интересно это всё, конечно. Не каждый день видишь три солнца, — рассказала Анна.

Гало — группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», сообщает 63.ру.

Фото: Анна Маринина / instagram.com