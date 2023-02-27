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Завтра с 17.00 до 18.00 начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию».

Вопросы, касающиеся выявления нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме на дорогах региона, можно задать по телефону 8 (846) 339-50-69.

Завтра с 17.00 до 18.00 начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Сергеевич Башковатов проведет «прямую линию».

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопросы, касающиеся фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме, алгоритма обжалования постановлений по делу об административном правонарушении, «льготного» периода оплаты штрафа.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области 28 февраля с 17:00 до 18:00 ч.

Фото: ГУ МВД СО